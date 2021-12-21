Роспотребнадзор сообщил о превышении порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в 65 регионах РФ

Роспотребнадзор сообщил, что эпидемические пороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 65 регионах России. Отмечается, что в неделю с 13 по 19 декабря 2021 года на территории Российской Федерации в целом заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями оставалась на уровне предыдущей недели - с 6 по 12 декабря 2021 года.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 65 субъектах Российской Федерации преимущественно среди взрослого населения», - цитирует РИА Новости пресс-службу Роспотребнадзора.

Также в стране продолжается прививочная кампания против гриппа, параллельно с вакцинацией против новой коронавирусной инфекции. От гриппа привиты более 65 миллионов граждан России, что составляет 44,5% от общей численности населения страны.

Ранее, 14 декабря, Роспотребнадзор сообщал, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 субъектах России.