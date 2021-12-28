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Мясников спрогнозировал рост заболеваемости штаммом «омикрон» в России

Иван Линдеманн
04:25 28.12.2021
Эксперт отметил, что в Европе предполагают, будто бурный рост заболеваемости продлится до середины первого месяца зимы.
Мясников спрогнозировал рост заболеваемости штаммом «омикрон» в России
© Фото: Pavlo Gonchar, globallookpress
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Возможно, заболеваемость штаммом «омикрон» в России начнет расти во второй половине января. Такой прогноз сделал врач Александр Мясников.

Эксперт отметил, что в Европе предполагают, будто бурный рост заболеваемости продлится до середины первого месяца зимы. Затем рост, возможно, начнется в России.

«В Европе предполагают, что бурный рост заболеваемости омикроном у них продлится до середины января. Я предполагаю, что потом начнется и у нас», - написал Мясников в Telegram.

Врач отметил, что по неизвестной причины волны заболеваемости в России и Европе движутся в определенной «противофазе».

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что, по его мнению, может кратно снизить риск заболевания штаммом «омикрон». По словам эксперта, формирование гибридного иммунитета способно в десятки раз усилить сопротивляемость организма новому штамму коронавируса.

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