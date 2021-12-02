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Ученые рассказали, какая опасная болезнь развивается у переболевших COVID-19

Иван Линдеманн
08:42 02.12.2021
Специалисты полагают, что она возникает примерно через полгода после госпитализации с COVID-19.
Ученые рассказали, какая опасная болезнь развивается у переболевших COVID-19
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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В последнее время участились случаи развития сахарного диабета у пациентов, переболевших коронавирусом. Специалисты полагают, что эта болезнь возникает примерно через полгода после госпитализации с COVID-19.

«Феномен впервые возникшего диабета после поступления в больницу ранее наблюдался при других вирусных инфекциях и острых заболеваниях. Точные механизмы впервые возникшего диабета у людей с COVID-19 не известны», - сообщает URA.RU со ссылкой на статью в журнале «Американской диабетической ассоциации».

Исследователи не исключают, что на развитие диабета могут влиять следующие факторы: повышение уровня глюкозы в крови из-за стресса или приема стероидов, изменение в бета-клетках поджелудочной железы, которые продуцируют инсулин.

Ранее директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева также отметила, что среди пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, высок риск развития сахарного диабета. Правда, по ее наблюдениям, это касается только тех, кто переболел в тяжелой форме.

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