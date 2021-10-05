Врач предупредила о риске развития диабета после тяжелой формы коронавируса
Доктор призвала прививаться для создания фона для более низкой заболеваемости и более легкого течения коронавируса.
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Среди пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, высок риск развития сахарного диабета. Об этом предупредила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева.
«После перенесенной новой коронавирусной инфекции в тяжелой форме, есть риск выявления уже сахарного диабета у тех пациентов, которые перенесли его», - цитирует РИА Новости специалиста.
Она отметила, что свои выводы сделала на основе наблюдения за пациентами с сахарным диабетом.
По мнению доктора, чтобы создать фон для более низкой заболеваемости и более легкого течения коронавируса при заражении, следует вакцинироваться.