Стало известно о состоянии выжившего при жесткой посадке Ми-2 в Удмуртии

Выживший в ходе жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии человек находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в республиканском Минздраве.

«Выживший член экипажа вертолёта находится в тяжелом состоянии, он будет эвакуирован в стационар», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем 27 декабря. Воздушное судно принадлежит Казанскому авиапредприятию, пилоты совершали облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации.

Была организована масштабная спасательная операция. В результате удалось обнаружить место падения вертолета. Один человек из находящихся на борту погиб, другой выжил, за его жизнь борются врачи.