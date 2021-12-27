В правительстве Удмуртии рассказали о поисках пропавшего Ми-2

Глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов рассказал, как происходят поиски вертолета Ми-2, который совершил жесткую посадку на территории республики. По словам Семенова, в данный момент область поисков существенно снизилась.

«Ареал поиска максимально сужен, идёт прочесывание леса — квадрат за квадратом», - написал он на личной странице в Instagram.

Семенов отметил, что в данный момент усилена группировка сил и средств, которые привлечены к поискам вертолета. В операции задействованы 290 человек.

Инцидент произошел в районе 14:00 по московскому времени. Воздушное судно принадлежит Казанскому авиапредприятию, пилоты совершали облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации.