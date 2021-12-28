Россия обыграла Швейцарию в матче МЧМ-2022 по хоккею

Сборная России обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею 2022 года. Игра в канадском Ред-Дире завершилась со счетом 4:2.

Среди российских хоккеистов отличились Даниил Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. У швейцарцев голами отметились Аттилио Биаска и Фабиан Рицман.

Это вторая встреча на МЧМ-2022 для сборной России. В первом матче молодежная сборная России уступила команде Швеции со счетом 6:3. В четверг, 30 декабря, россияне сыграют со словаками.