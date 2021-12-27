Молодежная сборная России по хоккею уступила шведам в первом матче МЧМ-2022
Следующий матч российские хоккеисты проведут со сборной Швейцарии.
© Фото: Joel Marklund Keystone Press Agency Globallookpress
Молодежная сборная России уступила команде Швеции в первом матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча в канадском Ред-Дире завершилась со счетом 6:3 (1:0, 2:1, 3:2).
На 6-й минуте матча шайбу в ворота россиян отправил Оскар Олауссон, авторами других голов стали Симон Эдвинссон (28), Эмиль Андре (35), Александер Хольц (44), Теодор Нидербах (51) и Даниэль Юнгман (60). У россиян отличились Федор Свечков (37) и оформивший дубль Матвей Мичков (45, 46).
В следующем матче российские хоккеисты встретятся с представителями Швейцарии. Игра состоится в ночь с 27 по 28 декабря по московскому времени.