Молодежная сборная России по хоккею уступила шведам в первом матче МЧМ-2022

Молодежная сборная России уступила команде Швеции в первом матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча в канадском Ред-Дире завершилась со счетом 6:3 (1:0, 2:1, 3:2).

На 6-й минуте матча шайбу в ворота россиян отправил Оскар Олауссон, авторами других голов стали Симон Эдвинссон (28), Эмиль Андре (35), Александер Хольц (44), Теодор Нидербах (51) и Даниэль Юнгман (60). У россиян отличились Федор Свечков (37) и оформивший дубль Матвей Мичков (45, 46).

В следующем матче российские хоккеисты встретятся с представителями Швейцарии. Игра состоится в ночь с 27 по 28 декабря по московскому времени.