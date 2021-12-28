Врач предупредил об опасности морозного воздуха

Морозный воздух способен повредить дыхательные пути, вызвать кашель и боль в горле. Об этом и способах защиты в интервью радио Sputnik рассказал заслуженный врач России, терапевт Александр Карабиненко.

По его словам, у особо чувствительных к морозу людей даже при небольшом минусе начинается кашель, першит в горле, они плохо себя чувствуют и уязвимы перед простудными заболеваниями верхних дыхательных путей.

«При температуре минус 20-25 градусов практически у всех людей будут неприятные ощущения и последствия пребывания на морозе - кашель, затрудненное дыхание, через какое-то время может появиться боль в горле», - пояснил Карабиненко.

Поражение дыхательных путей при соприкосновении с морозным воздухом может привести к инфекционному заболеванию, предупредил терапевт. Чтобы не переохладиться, можно закрывать дыхательные пути шарфом или обычной медицинской маской. Кроме того, после пребывания на морозе необходимо выпить горячий чай или кофе.

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