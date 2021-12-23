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Невролог объяснил, почему на морозе болит голова

Марина Крижановская
05:34 23.12.2021
Специалист также отметил причину головной боли при поедании холодных продуктов.
Невролог объяснил, почему на морозе болит голова
© Фото: pexels.com
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Невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал, почему у некоторых людей на морозе начинает болеть голова. Организм может болезненно реагировать и на резкое понижение температуры воздуха. Врач связывает такие ощущения организма с чувствительностью рецепторов кожи.

«Это реакция организма на температурные показатели. По всей коже головы располагаются рецепторы. При повышенной чувствительности они могут избыточно раздражаться на холоде, поэтому может возникнуть головная боль. Чтобы не допустить этого, важно надевать шапку», - рассказал он в интервью радио Sputnik.

Будик сказал, что болевые ощущения в голове при выходе из дома на улицу в мороз не являются «грозной патологией». Он добавил, что если артериальное давление у человека не повышено до определенного показателя, то это не становится реакцией сосудов головного мозга на холод.

«У сосудов головного мозга своя, особенная регуляция. Пока верхнее, систолическое артериальное давление не повышается до 200 мм, системы, которые стабилизируют кровоток в головном мозге, работают адекватно, и ничего с сосудами не происходит, в том числе на морозе», - пояснил невролог.

Он отметил, что когда этот показатель повышается, то происходит срыв регуляции и начинается головная боль, связанная с высоким давлением. Он рассказал. что есть тип людей, у которых головная боль возникает при поедании чего-либо холодного.

«Чувствительные окончания в ротовой полости так сильно раздражаются, что начинается головная боль, - это особенный симптом», - сообщил врач-нейрофизиолог.

Ранее специалисты выяснили, кто больше склонен к мигреням. За мигрень у мужчин и женщин отвечают разные гены, может влиять и «пренатальный фактор, связанный с уровнем внутриутробных гормонов».

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