Шесть человек пострадали в Уфе после столкновения автобуса и троллейбуса

Шесть человек пострадали после столкновения маршрутного автобуса и троллейбуса в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии. Инцидент произошел на Проспекте Октября.

«В 20:30 на Проспекте Октября в районе остановки общественного транспорта "ГДК" в результате столкновения двигавшихся в попутном направлении автобуса ГАЗ Вектор Некст (маршрут №290) и троллейбуса (маршрут №22) пострадали шесть человек», - приводит «Интерфакс» сообщение спасателей.

Пятеро пострадавших - все пассажиры автобуса, были направлены на осмотр в ближайшие больницы.