Собянин рассказал о традиции встречать Новый год рядом с телефоном

Мэр Москвы Сергей Собянин будет встречать Новый год рядом с мобильным телефоном. Об этом градоначальник рассказал лично, отметив, что такая ситуация является для него традицией в связи с возможными ЧП.

«У меня традиция такая - поближе положить мобильный телефон и смотреть, чтобы не позвонил мне какой-нибудь зам и дрожащим голосом не сказал: "Сергей Семенович, у нас проблема"», - сообщил он в интервью телеканалу «ТВЦ».

Мэр при этом уточнил, что подобные инциденты происходят не так часто, отметив, что в любую новогоднюю ночь случается весьма много мелких происшествий.

Ранее Собянин сообщил, что власти Москвы будут вводить точечные ограничения из-за пандемии коронавируса, если того потребует ситуация.