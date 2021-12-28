Российская шахматистка Костенюк впервые выиграла чемпионат мира по рапиду

Россиянка Александра Костенюк стала победительницей чемпионата мира по быстрым шахматам, проходящего в Варшаве.

В заключительном, 11-м туре Костенюк черными фигурами сыграла вничью с соотечественницей Екатериной Лагно. По результатам 11 туров Александра Костенюк получила 9 очков, у ее ближайших преследовательниц перед заключительным этапом было по 7,5 очков. Таким образом, российская шахматистка стала недосягаема для соперниц.

Стоит отметить, что это первая победа в мировом первенстве по рапиду за всю карьеру Костенюк. До этого она трижды завоевывала второе место чемпионата (2012, 2014, 2016 годы).

Ранее сообщалось, что российский шахматист Александр Мотылев выиграл чемпионат Европы по рапиду.