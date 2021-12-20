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Российский шахматист Мотылев выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам

Марина Крижановская
00:48 20.12.2021
Соревнования по рапиду и блицу проходили в Польше в городе Катовице.
Российский шахматист Мотылев выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам
© Фото: pixabay
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Российский гроссмейстер Александр Мотылев 19 декабря завоевал первенство на чемпионате Европы по рапиду - быстрым шахматам. Ранее шахматист становился чемпионом Европы по классическим шахматам в 2014 году.

Мотылев одержал победу по дополнительным показателям. После 11 туров соревнований одинаковое количество очков -9,5 - было набрано тремя спортсменами.

Второе место досталось Александру Донченко (Германия), третье - представителю Литвы Паулюсу Пултинявичюсу. Еще один российский шахматист Антон Демченко занял 32-ое место с результатом 7,7 очков.

Ранее пресс-секретарь президента России и председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков выразил мнение, что российский шахматист Ян Непомнящий обладает блестящими способностями. Но, тем не менее, в прошедшем поединке за мировое первенство россиянин оказался слабее норвежца Магнуса Карлсена.

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