Спорт Российский шахматист Мотылев выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам Марина Крижановская Соревнования по рапиду и блицу проходили в Польше в городе Катовице. © Фото: pixabay Читайте нас на: Российский гроссмейстер Александр Мотылев 19 декабря завоевал первенство на чемпионате Европы по рапиду - быстрым шахматам. Ранее шахматист становился чемпионом Европы по классическим шахматам в 2014 году. Мотылев одержал победу по дополнительным показателям. После 11 туров соревнований одинаковое количество очков -9,5 - было набрано тремя спортсменами. Второе место досталось Александру Донченко (Германия), третье - представителю Литвы Паулюсу Пултинявичюсу. Еще один российский шахматист Антон Демченко занял 32-ое место с результатом 7,7 очков. Ранее пресс-секретарь президента России и председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков выразил мнение, что российский шахматист Ян Непомнящий обладает блестящими способностями. Но, тем не менее, в прошедшем поединке за мировое первенство россиянин оказался слабее норвежца Магнуса Карлсена. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика