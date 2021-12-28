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В Ростехе объяснили, что означает получение базового сертификата для самолета МС-21

Роман Захаров
19:54 28.12.2021
В государственной корпорации также рассказали о преимуществах МС-21 перед Boeing и Airbus.
В Ростехе объяснили, что означает получение базового сертификата для самолета МС-21
© Фото: ОАК
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Получение гражданским среднемагистральным самолетом МС-21 базового сертификата типа от Росавиации означает, что скоро начнется серийное производство этих воздушных судов. Такое заявление сделал исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

«Буквально неделю назад мы показали полет нашего самолета МС-21 с новым композитным крылом отечественного производства. Сегодня у нас еще одна позитивная новость: наш самолет получил сертификат типа от Росавиации. Это означает окончание программы сертификации, которая проходила в различных климатических зонах, в различных условиях, на различных режимах работы систем самолетных двигателей. Мы сделали сотни полетов для проведения этих испытаний. Эта большая работа на сегодняшний момент завершена, и теперь мы может приступить к серийному производству наших самолетов. Необходимо отметить, что твердый портфель заказов на эти машины составляет 175 единиц. И уже в следующем году первым эксплуатантом этого самолета станет авиакомпания "Россия". Конкурентами нашего самолета является Boeing-737 и Airbus A320. При этом необходимо отметить, что у нашего самолета современная авиационная платформа, в то время как авиационные платформы наших конкурентов разрабатывались в 60-х и 70-х годах прошлого столетия», - объяснил Евтушенко.

Он также высказал мнение, что новый лайнер понравится и пассажирам, и авиакомпаниям, и перечислил некоторые достоинства самолета.

«Самолет получился очень красивый. Буквально, мирового уровня. На мой взгляд, самым большим его достоинством является самый широкий среди "одноклассников" салон - более четырех метров. Увеличены багажные полки, много воздуха для пассажиров, много пространства. Уверен, что самолет понравится как авиакомпаниям, так и пассажирам», - резюмировал Олег Евтушенко.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что гражданский среднемагистральный самолет МС-21 получил базовый сертификат типа. При этом он уточнил, что в следующем году в сертификат будут внесены изменения, разрешающие использование в лайнере российского композитного крыла и двигателя ПД-14.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (163-211 посадочных мест) и МС-21-200 (132-165 мест).

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