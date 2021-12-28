«Исчезнувший» день: у выжившего после крушения Ми-2 пассажира пропала память

Выживший в результате крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии Илья Хромов не может вспомнить, что происходило с ним в течение дня, когда случилась трагедия. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник, отметив, что мужчина помнит только то, как выходил на работу, и больше ничего.

Источник при этом подчеркнул, что угрозы для жизни Ильи Хромова нет, однако сейчас он находится в реанимации, пишет Life.ru.

Супруга Хромова, в свою очередь, утверждает, что он идет на контакт, но вынужден употреблять обезболивающие из-за перелома в районе тазовой кости. Руки и ноги после переохлаждения, которое мужчина получил от долгого нахождения на морозе, серьезного опасения у врачей не вызывают.

Вылетевший из Ижевска Ми-2 совершил аварийную посадку около 14.00 по московскому времени в понедельник, 27 декабря. Принадлежащее Казанскому авиапредприятию судно совершало облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации.

В результате поисковых работ было найдено место аварии. На борту воздушного судна находилось два человека, спасатели передали их бригадам скорой помощи. Впоследствии пилот скончался, пассажиру Ми-2 удалось выжить.