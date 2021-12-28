МЧС опубликовало видео обнаружения пропавшего в Удмуртии Ми-2

МЧС России опубликовало кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии. На нем можно увидеть поврежденный фюзеляж воздушного судна.

Поиски вертолета, на борту которого находились два человека, завершены. Один член экипажа погиб, второму оказывают помощь медики - он находится в тяжелом состоянии. В поисковых работах участвовали порядка 300 человек и 80 единиц техники.

Вылетевший из Ижевска Ми-2 совершил аварийную посадку около 15.00 (14.00 мск) в понедельник, 28 декабря. Принадлежащее Казанскому авиапредприятию судно совершало облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации.