Кадры конфликта со стрельбой в Москве попали на видео
В настоящий момент столичные полицейские ведут розыск участников конфликта, которые скрылись с места ЧП.
© Видео: Прокуратура © Фото: Прокуратура
Опубликовано видео конфликта в Москве, который завершился стрельбой, предположительно, из травматического оружия. Инцидент произошел на Профсоюзной улице.
На представленных столичной прокуратурой кадрах видно, что один из участников происшествия что-то взял в машине и побежал к своему обидчику, который находился в автомобиле неподалеку. Сами разборки остались за кадром. В этот момент автомобиль закрыл грузовик.
Как ранее сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, по предварительным данным, трое неизвестных выстрелили в мужчину из травматического пистолета. С места ЧП подозреваемые скрылись на автомобиле, ведется их розыск.