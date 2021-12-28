Кадры конфликта со стрельбой в Москве попали на видео

Опубликовано видео конфликта в Москве, который завершился стрельбой, предположительно, из травматического оружия. Инцидент произошел на Профсоюзной улице.

На представленных столичной прокуратурой кадрах видно, что один из участников происшествия что-то взял в машине и побежал к своему обидчику, который находился в автомобиле неподалеку. Сами разборки остались за кадром. В этот момент автомобиль закрыл грузовик.

Как ранее сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, по предварительным данным, трое неизвестных выстрелили в мужчину из травматического пистолета. С места ЧП подозреваемые скрылись на автомобиле, ведется их розыск.