Мужчину обстреляли из травматического пистолета в Москве

Трое неизвестных открыли стрельбу по мужчине в ходе конфликта на юго-западе Москвы. Подробности случившегося «Звезде» рассказали в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошел в 13.11 на Профсоюзной улице.

«По предварительным данным, трое неизвестных в ходе конфликта, предположительно, из травматического оружия произвели выстрелы в своего оппонента, причинив ему телесные повреждения, после чего скрылись на иномарке белого цвета», - заявили в пресс-службе.

Пострадавший от действий неизвестных мужчина был передан медикам для оказания необходимой помощи. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск подозреваемых.