Завершена постройка первого самолета МС-21 с российским композитным крылом

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) завершила постройку первого пассажирского самолета МС-21-300 с российским композитным крылом, сообщает пресс-служба Ростеха.

Сегодня, 30 ноября, самолет был переведен из цеха окончательной сборки Иркутского авиационного завода - филиала ПАО «Корпорация "Иркут"» - в летно-испытательное подразделение. Специалисты завода и предприятий-смежников выполнят программу наземных проверок самолета и его систем и подготовят воздушное судно к первому полету.

В конце июля глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что МС-21 может конкурировать с Airbus, Boeing и другими самолетами на мировых рынках.

В начале июля МС-21-310 (борт 73 055), оснащенный двигателями ПД-14, перелетел из Ульяновска в Жуковский для продолжения летных испытаний.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (163-211 посадочных мест) и МС-21-200 (132-165 мест).

Материал подготовил Андрей Аркадьев