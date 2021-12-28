Брат Диего Марадоны умер от остановки сердца

Младший брат одного из лучших футболистов прошлого века Диего Марадоны аргентинский тренер Уго Эрнан Марадона умер в провинции Неаполь. Мужчина скончался в возрасте 52 лет от остановки сердца. Об этом сообщает газета La Gazzetta dello Sport.

В последние минуты жизни Марадона-младший находился в своем доме в городе Монте-ди-Прочида.

Как и знаменитый брат, Уго Эрнан Марадона начинал как футболист, он подписал свой первый контракт с «Наполи». Игрок выступал в европейских, южноамериканских, канадских и японских клубах. После завершения профессиональной карьеры он нашел себя в качестве тренера.

Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти футболиста назвали острый отек легких, который развился из-за хронической сердечной недостаточности.

Однако болельщики и семья спортсмена считают, что спортсмен погиб в результате халатности лечащего врача.