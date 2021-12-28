Начальник НЦУО назвал сроки начала реставрации Триумфальной арки в Пальмире

Знаменитую Триумфальную арку в сирийской Пальмире, разрушенную террористами в 2015 году, начнут восстанавливать в 2022 году. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Инициирован грандиозный исторический проект международного масштаба по реставрации Триумфальной арки Пальмиры, взорванной террористами осенью 2015 года, практическая реализация которого начинается с 2022 года», - сказал он сегодня на презентации проекта.

Мизинцев добавил, что техническая оценка состояния объекта уже проведена. На днях начальник НЦУО оценил роль Русского географического общества в восстановлении Триумфальной арки. По его словам, авиаперевозки, транспортное обеспечение, а также ряд логистических и охранных мероприятий выполняются силами Минобороны.

Ранее известный арфист Александр Болдачев дал концерт на руинах, где когда-то находился знаменитый архитектурный памятник. Вместе с музыкантом в Пальмиру прилетели российские геологи, конструкторы и реставраторы, чтобы заново отстроить объект.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров