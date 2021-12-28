Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

Начальник НЦУО назвал сроки начала реставрации Триумфальной арки в Пальмире

16:51 28.12.2021
Техническая оценка состояния объекта уже проведена, добавил генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Начальник НЦУО назвал сроки начала реставрации Триумфальной арки в Пальмире
© Фото: KevForkan, Wikimedia
Читайте нас на:

Знаменитую Триумфальную арку в сирийской Пальмире, разрушенную террористами в 2015 году, начнут восстанавливать в 2022 году. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Инициирован грандиозный исторический проект международного масштаба по реставрации Триумфальной арки Пальмиры, взорванной террористами осенью 2015 года, практическая реализация которого начинается с 2022 года», - сказал он сегодня на презентации проекта.

Мизинцев добавил, что техническая оценка состояния объекта уже проведена. На днях начальник НЦУО оценил роль Русского географического общества в восстановлении Триумфальной арки. По его словам, авиаперевозки, транспортное обеспечение, а также ряд логистических и охранных мероприятий выполняются силами Минобороны.

Ранее известный арфист Александр Болдачев дал концерт на руинах, где когда-то находился знаменитый архитектурный памятник. Вместе с музыкантом в Пальмиру прилетели российские геологи, конструкторы и реставраторы, чтобы заново отстроить объект.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:56 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с последствиями стрельбы в больнице Светлограда
15:22 В стране и мире
В СК назвали ревность основным мотивом врача, устроившего стрельбу на Ставрополье
12:46 Армия
Видео
Шойгу исполнил мечту мальчика из Владимирской области полетать на военном вертолете
09:59 В стране и мире
Видео
Покрытый снегом борт: опубликованы новые кадры с места крушения Ми-2 в Удмуртии
12:23 Армия
Видео
Шойгу рассказал о работе российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Популярное
Стало известно о состоянии избитого в Москве фигуриста Соловьева
Видео
Столб пламени: кадры полыхающей цистерны с газом в Москве
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Названы главные симптомы «предновогодней депрессии»
Назван напиток, который вдвое увеличивает риск онкологии
Видео
Опубликованы кадры первого полета МС-21-300 с российским композитным крылом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.