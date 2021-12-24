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Начальник НЦУО оценил роль РГО в восстановлении Триумфальной арки в Пальмире

11:26 24.12.2021
Также в проекте участвуют Минобороны России и Центр спасательной археологии Института истории материальной культуры.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Русское географическое общество играет ведущую роль в восстановлении Триумфальной арки в сирийской Пальмире, разрушенной террористами в 2015 году. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Проект реализуется при ведущей роли Всероссийской общественной организации Русское географическое общество, с участием Минобороны России и Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры Российской академии наук, а также других научных и общественных организаций», - сказал в ходе заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

Ранее известный арфист Александр Болдачев дал концерт на руинах, где когда-то находился знаменитый архитектурный памятник. Вместе с музыкантом в Пальмиру прилетели российские геологи, конструкторы и реставраторы, чтобы заново отстроить Триумфальную арку.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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