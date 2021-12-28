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«Хочет вернуться на лед»: директор Соловьева о состоянии выписанного из больницы фигуриста

Ян Брацкий
15:50 28.12.2021
В ближайшее время спортсмену предстоит пройти курс восстановительных процедур перед возвращением на лед.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: dmitry_solovyev, Instagram
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Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева выписали из больницы, куда он был госпитализирован неделю назад после драки в центре Москвы. Об этом «Звезде» рассказала его директор Елена Болотова.

С ее слов, после выписки из клиники Дмитрий сразу отправился к реабилитологу, с которым он работает на протяжении всей своей спортивной карьеры.

«Он поехал к своему специалисту, который реабилитолог, физиотерапевт, который ставит иголки, делает массажи и всю жизнь с ним работает. Он лежал неделю, надо разрабатывать мышцы, ставить дыхание. Дима очень хочет вернуться на лед и кататься. Его просили беречь себя и внимательно относиться к нагрузкам», - рассказала Болотова.

Директор спортсмена добавила, что врачи не стали давать никаких прогнозов относительно дальнейшего состояния спортсмена. В ближайшее время предстоит решить, кто будет дежурить рядом с фигуристом по мере его восстановления, добавила она.

Российский фигурист Дмитрий Соловьев был избит в ночь на 21 декабря в центре Москвы. Молодой человек заступился за девушек. Инцидент произошел ночью на улице у развлекательного заведения, нападавших было двое. Оба в настоящий момент арестованы.

Соловьев и его партнерша Екатерина Боброва в танцах на льду являются олимпийскими чемпионами 2014 года в команде и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.

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