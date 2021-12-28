Вооруженный мужчина пытался ворваться в больницу в Ставропольском крае
Как утверждается, правоохранители уже задержали злоумышленника.
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Вооруженный мужчина пытался ворваться в больницу в Светлограде в Ставропольском крае. Об этом говорится в сообщении регионального ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу в больнице города Светлограда, пострадавших нет», - сообщили в ведомстве.
Также ТАСС, ссылаясь на информированный источник, передает, что у задержанного мужчины при себе обнаружили петарды, которые он, как утверждается, разбрасывал у медучреждения.