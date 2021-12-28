СК возбудил дело после стрельбы в больнице на Ставрополье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в больнице в Светлограде, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

«Петровский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия")», - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что в этой больнице работает жена стрелка. По предварительным данным, мужчина приревновал супругу к одному из врачей, работавшему в медучреждении.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина ворвался в больницу, заперся в одном из кабинетов и открыл стрельбу. Нападавший обстрелял стены и потолок. По словам губернатора региона Владимира Владимирова, мужчина был пьян.

В результате стрельбы никто не пострадал, на месте инцидента работает следователь. Злоумышленник задержан.