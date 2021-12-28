Путин заявил о высоком уровне нейтрализации «Спутником V» омикрон-штамма COVID-19
Окончательные выводы об эффективности препарата можно будет сделать после серии клинических испытаний.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: sputnikvaccine.com
Российская вакцина «Спутник V» успешно нейтрализует новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе саммита СНГ в Санкт-Петербурге.
«Я разговаривал с руководителем института имени Гамалеи, они провели исследование, и "Спутник V" точно нейтрализует новый штамм "омикрон"», - отметил глава государства.
Президент добавил, что руководитель центра имени Гамалеи отметил, что только клиника может дать окончательный ответ на этот вопрос, однако уровень нейтрализации очень высокий, подтвердил Путин.