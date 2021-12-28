В стране и мире Коронавирус Путин заявил о высоком уровне нейтрализации «Спутником V» омикрон-штамма COVID-19 Ян Брацкий Окончательные выводы об эффективности препарата можно будет сделать после серии клинических испытаний. © Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: sputnikvaccine.com Читайте нас на: Российская вакцина «Спутник V» успешно нейтрализует новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе саммита СНГ в Санкт-Петербурге. «Я разговаривал с руководителем института имени Гамалеи, они провели исследование, и "Спутник V" точно нейтрализует новый штамм "омикрон"», - отметил глава государства. Президент добавил, что руководитель центра имени Гамалеи отметил, что только клиника может дать окончательный ответ на этот вопрос, однако уровень нейтрализации очень высокий, подтвердил Путин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика