Прокурор обвинил «Мемориал»* в искажении памяти о войне

«Международный мемориал»*, признанный на территории Российской Федерации иноагентом, искажает память о Великой Отечественной войне, а также содействует созданию ложного образа СССР. Об этом заявил прокурор в Верховном суде.

«Международный "Мемориал"* создавался как организация по увековечиванию памяти, а сейчас практически полностью сосредоточился на том, чтобы искажать историческую память, в первую очередь о Великой Отечественной войне», - заявил он.

Представитель Генпрокуратуры обратил внимание на то, что с 1991 года только ГП было реабилитировано 500 тысяч человек, а Министерством внутренних дел РФ - три миллиона. В настоящий момент работа по данному направлению продолжается. Между тем, отметил прокурор, от «Мемориала»* никогда не поступало обращений о реабилитации осужденных.

Напомним, что в ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации. Одно находится в Верховном суде, другое - в Мосгорсуде.

* «Международный мемориал» - некоммерческая организация, признанная на территории РФ иностранным агентом.