Косачев напомнил о праве РФ защищать своих граждан за рубежом

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Интерфаксом» заявил, что в РФ не планируют инициировать военную операцию против Украины, однако государство имеет право оперативно использовать свои ВС для того, чтобы в случае необходимости защитить россиян за рубежом.

Косачев подчеркнул, что в Москве видят, как происходит эскалация ситуации вокруг Донбасса. По его словам, Киев подталкивают к тому, чтобы попытаться решить проблему силовыми методами.

«Причем провокаторы и внутри, и вовне Украины совершенно точно понимают, что в этом случае произойдет... В ноябре 2009 года в России были внесены серьезные поправки в действующий федеральный закон "Об обороне". Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом», - заметил вице-спикер Совфеда.

Накануне, 27 декабря, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России не было и нет планов нападать на Украину. Также она назвала данные о том, что РФ якобы собирается напасть на соседнюю республику, очевидно «фейковой историей». Кроме того, Матвиенко отметила, что РФ имеет право размещать свои войска на территории страны там, где считает нужным.