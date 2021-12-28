Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Косачев напомнил о праве РФ защищать своих граждан за рубежом

Анна Назайкина
12:15 28.12.2021
Кроме того, вице-спикер Совфеда отметил, что в Москве видят, как происходит эскалация ситуации вокруг Донбасса.
Косачев напомнил о праве РФ защищать своих граждан за рубежом
© Фото: МИД РФ
Читайте нас на:

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Интерфаксом» заявил, что в РФ не планируют инициировать военную операцию против Украины, однако государство имеет право оперативно использовать свои ВС для того, чтобы в случае необходимости защитить россиян за рубежом.

Косачев подчеркнул, что в Москве видят, как происходит эскалация ситуации вокруг Донбасса. По его словам, Киев подталкивают к тому, чтобы попытаться решить проблему силовыми методами.

«Причем провокаторы и внутри, и вовне Украины совершенно точно понимают, что в этом случае произойдет... В ноябре 2009 года в России были внесены серьезные поправки в действующий федеральный закон "Об обороне". Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом», - заметил вице-спикер Совфеда.

Накануне, 27 декабря, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России не было и нет планов нападать на Украину. Также она назвала данные о том, что РФ якобы собирается напасть на соседнюю республику, очевидно «фейковой историей». Кроме того, Матвиенко отметила, что РФ имеет право размещать свои войска на территории страны там, где считает нужным.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:23 Армия
Шойгу рассказал о работе российских миротворцев в Нагорном Карабахе
11:53 ОПК
Сразу несколько стран ведут переговоры с Россией о покупке систем С-400
10:47 Армия
статья
Россия и НАТО: о чем говорил замминистра Фомин на брифинге для иностранных военных атташе
09:59 В стране и мире
Видео
Покрытый снегом борт: опубликованы новые кадры с места крушения Ми-2 в Удмуртии
09:43 В стране и мире
В МИД РФ заявили о бессмысленности санкций США против «Северного потока - 2»
Популярное
Стало известно о состоянии избитого в Москве фигуриста Соловьева
Видео
Столб пламени: кадры полыхающей цистерны с газом в Москве
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Названы главные симптомы «предновогодней депрессии»
Назван напиток, который вдвое увеличивает риск онкологии
Видео
Опубликованы кадры первого полета МС-21-300 с российским композитным крылом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.