Матвиенко заявила об отсутствии планов у РФ о нападении на Украину

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что у России не было и нет планов нападать на Украину.

«По последним опросам, 80% наших граждан считают украинский народ братским народом. И поэтому совершенно очевидна вся фейковая история этой информации (о планах "нападения" РФ на Украину. - Прим. ред.)», - подчеркнула Матвиенко в ходе пресс-конференции.

Кроме того, по ее словам, Россия имеет право размещать свои войска на территории страны там, где считает нужным. По словам Валентины Матвиенко, граница РФ надежно защищена.

Ранее президент России Владимир Путин выразил озабоченность действиями НАТО у границ России. По его словам, если инфраструктура альянса и дальше будет двигаться на восток, то это будет серьезнейшим вызовом для страны.

По словам лидера РФ, важно учитывать данный вызов и все исходящие от НАТО угрозы при дальнейшем совершенствовании Вооруженных сил России.