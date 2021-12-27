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Диетолог рассказала о способах избежать сильного похмелья

Виктория Ивашечкина
11:58 27.12.2021
Врач посоветовала во время праздников отдавать предпочтение светлому пиву или белому вину.
Диетолог рассказала о способах избежать сильного похмелья
© Фото: Andrea Piacquadio, Pexels
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Диетолог, нутрициолог Инна Кононенко рассказала о том, что поможет избежать тяжелого похмелья в период длительных новогодних праздников. В этом случае, по словам врача, крайне важно - не оставаться голодными.

«Пища с высоким содержанием жиров, углеводов и белков снижает всасывание одинаково, если их употреблять до или во время принятия алкоголя», - отметила Кононенко.

Диетолог посоветовала во время праздников отдавать предпочтение светлому пиву или белому вину. Кононенко напомнила, что это связано с тем, что последствия после выпитого также усиливают химические соединения, которые добавляют в спирт для усиления вкуса, цвета, аромата. Кроме того, снизить воздействие на организм можно с помощью черного чая.

«Чтобы обмануть организм, можно в бокал с вином или шампанским добавить лед или воду. Будет казаться, что вы выпили больше, симптомов похмелья будет появляться меньше», - подчеркнула врач в интервью «Пятому каналу».

Ранее нарколог Олег Стеценко рассказал, что так называемый постинтоксикационный синдром часто встречается у молодых людей, у которых еще не сформирован похмельный синдром. Как правило, неприятные ощущения хорошо купируются горячим душем, чашкой кофе.

По словам врача, в случае тяжелого похмелья можно поесть жирного супа или выпить бутылку кефира.

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