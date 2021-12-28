Сразу несколько стран ведут переговоры с Россией о покупке систем С-400

С Россией ведут переговоры о поставках зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» сразу несколько стран. Об этом в интервью РИА Новости сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Валерия Решетникова.

Она отметила, что назвать их на данный момент невозможно из-за недобросовестной конкуренции со стороны Соединенных Штатов. Они, по словам Решетниковой, политически давят на заказчиков и угрожают санкциями.

«Как только новые контракты на С-400 будут заключены, вам станет об этом известно», - сказала пресс-секретарь ФСВТС.

Также она упомянула о ведущихся переговорах с несколькими иностранными заказчиками относительно поставок ЗРК С-350 «Витязь» и «Бук-М3». Кроме этого, как заявила Решетникова, Белоруссия планирует купить у России зенитные ракетные комплексы «Тор-М2».

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, созданная для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. В 2015 году были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров