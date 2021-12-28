Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Терапевт назвала необходимые средства для праздничной домашней аптечки

Светлана Иванова
11:32 28.12.2021
Адсорбенты, жаропонижающие препараты и средства для обработки раны необходимо иметь дома перед новогодними праздниками, считает доктор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: adexo_medical, Pixabay
Читайте нас на:

В домашней аптечке перед новогодними праздниками стоит проверить наличие адсорбентов, жаропонижающих препаратов, а также средства для обработки раны. Об этом «Звезде» рассказала терапевт Елена Карякина. При этом специалист в первую очередь призвала россиян контролировать себя в новогоднюю ночь в плане распития алкогольных напитков и не забывать о чистой негазированной воде.

«Обязательно после праздника, если вы злоупотребляли алкоголем, очень много покушали, постарайтесь немного ограничить себя в питании и пить как можно больше чистой и негазированной воды. Также есть в аптеках специальные препараты, которые помогут провести детоксикацию организма после злоупотребления алкоголем, если такое случится», - посоветовала врач.

Она отметила, что раньше для этих целей применяли активированный уголь, однако сейчас существует множество современных и более эффективных препаратов. Также дома стоит иметь средства для того, чтобы обработать и перевязать рану.

«Чтобы были дома, в аптечке, какие-то препараты на случай непредвиденных травм, которые в новогодние праздники случаются, когда мы идем запускать петарды и вообще гуляем на улице. Надо, чтобы дома были бинт, пластырь и что-то такое, чем вы можете обработать свои раны», - указала терапевт.

По словам доктора, с учетом эпидемиологической обстановки в аптечке должны быть жаропонижающие препараты. Также высокая температура может наблюдаться и при отравлениях, которые могут возникнуть после обильного застолья, заключила Карякина.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:23 Армия
Шойгу рассказал о работе российских миротворцев в Нагорном Карабахе
11:53 ОПК
Сразу несколько стран ведут переговоры с Россией о покупке систем С-400
10:47 Армия
статья
Россия и НАТО: о чем говорил замминистра Фомин на брифинге для иностранных военных атташе
09:59 В стране и мире
Видео
Покрытый снегом борт: опубликованы новые кадры с места крушения Ми-2 в Удмуртии
09:43 В стране и мире
В МИД РФ заявили о бессмысленности санкций США против «Северного потока - 2»
Популярное
Стало известно о состоянии избитого в Москве фигуриста Соловьева
Видео
Столб пламени: кадры полыхающей цистерны с газом в Москве
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Названы главные симптомы «предновогодней депрессии»
Назван напиток, который вдвое увеличивает риск онкологии
Видео
Опубликованы кадры первого полета МС-21-300 с российским композитным крылом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.