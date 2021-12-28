Терапевт назвала необходимые средства для праздничной домашней аптечки

В домашней аптечке перед новогодними праздниками стоит проверить наличие адсорбентов, жаропонижающих препаратов, а также средства для обработки раны. Об этом «Звезде» рассказала терапевт Елена Карякина. При этом специалист в первую очередь призвала россиян контролировать себя в новогоднюю ночь в плане распития алкогольных напитков и не забывать о чистой негазированной воде.

«Обязательно после праздника, если вы злоупотребляли алкоголем, очень много покушали, постарайтесь немного ограничить себя в питании и пить как можно больше чистой и негазированной воды. Также есть в аптеках специальные препараты, которые помогут провести детоксикацию организма после злоупотребления алкоголем, если такое случится», - посоветовала врач.

Она отметила, что раньше для этих целей применяли активированный уголь, однако сейчас существует множество современных и более эффективных препаратов. Также дома стоит иметь средства для того, чтобы обработать и перевязать рану.

«Чтобы были дома, в аптечке, какие-то препараты на случай непредвиденных травм, которые в новогодние праздники случаются, когда мы идем запускать петарды и вообще гуляем на улице. Надо, чтобы дома были бинт, пластырь и что-то такое, чем вы можете обработать свои раны», - указала терапевт.

По словам доктора, с учетом эпидемиологической обстановки в аптечке должны быть жаропонижающие препараты. Также высокая температура может наблюдаться и при отравлениях, которые могут возникнуть после обильного застолья, заключила Карякина.