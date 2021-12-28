В МИД РФ оценили угрозу США об ограничении импорта смартфонов

Если Соединенные Штаты прибегнут к ограничению импорта смартфонов и запчастей в РФ, есть вероятность, что потери США при такой ситуации будут больше российских. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский.

«Воспринимаем это как пример воинствующей риторики, как продолжение угроз со стороны Вашингтона. Я считаю, что совершенно неизвестно, чьи потери в этом случае будут больше - российских производителей и потребителей или все же американских экспортеров, чьи возможности присутствия на нашем рынке будут в очередной раз ограничены их же собственными властями», - считает он.

Кроме того, дипломат добавил, что данные меры не соответствуют нормам и правилам Всемирной торговой организации.

Напомним, что ранее ряд изданий, ссылаясь на источник в администрации американского лидера Джо Байдена, распространяли информацию, что Вашингтон якобы рассматривает возможность введения ограничений на импорт смартфонов и запчастей в России. Утверждалось, что данные меры планируется обсудить на встрече высокопоставленных чиновников в США.