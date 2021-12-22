Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ узнали о планах США ограничить импорт смартфонов в Россию

Елизавета Потейчук
08:09 22.12.2021
По данным СМИ, планируемые санкции могут значительно повлиять, в частности, на российских потребителей.
СМИ узнали о планах США ограничить импорт смартфонов в Россию
© Фото: Fabian Sommer, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Власти США планируют ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию, если ситуация на Украине обострится. На встрече в Белом доме, говорится в прессе, высокопоставленные чиновники затронут вопрос «чрезвычайных мер экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий».

«Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», - передает Reuters со ссылкой на неназванный источник в администрации американского президента Джо Байдена.

Также, по словам источника, планируемые ограничения могут оказать существенное влияние на российских потребителей, производственные операции и занятость. Администрация Байдена, говорит он, может применять такие же средства, которые использовали в Белом доме при Дональде Трампе для запрета доступа китайской телекоммуникационной компании к некоторым полупроводникам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:49 Спорт
СМИ: НХЛ может не отпустить хоккеистов на Олимпиаду в Пекин
08:30 В стране и мире
В МГУ девятилетней Тепляковой пообещали комфортное пребывание
05:18 В стране и мире
СМИ: задержан вице-спикер Заксобрания Красноярского края
04:01 В стране и мире
Видео
Очевидцы сообщили о пожаре на газопроводе под Миассом
00:19 В стране и мире
«Новинки секондхенда»: Захарова высказалась о покупке Польшей у США 300 б/у бронемашин
Популярное
Видео
Момент начала драки с фигуристом Соловьевым попал на видео
Врач рассказал, как не заразиться COVID-19 на корпоративе
Видео
Отец 9-летней студентки МГУ рассказал о причинах драки в университете
Видео
«У меня были галлюцинации»: виновник ДТП на Кутузовском проспекте о причинах аварии
В МГУ прокомментировали инцидент с отцом 9-летней студентки психфака Алисы Тепляковой
Видео
Российские конструкторы объяснили, почему Запад не может создать подлодки из титана
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.