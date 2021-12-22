СМИ узнали о планах США ограничить импорт смартфонов в Россию

Власти США планируют ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию, если ситуация на Украине обострится. На встрече в Белом доме, говорится в прессе, высокопоставленные чиновники затронут вопрос «чрезвычайных мер экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий».

«Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», - передает Reuters со ссылкой на неназванный источник в администрации американского президента Джо Байдена.

Также, по словам источника, планируемые ограничения могут оказать существенное влияние на российских потребителей, производственные операции и занятость. Администрация Байдена, говорит он, может применять такие же средства, которые использовали в Белом доме при Дональде Трампе для запрета доступа китайской телекоммуникационной компании к некоторым полупроводникам.