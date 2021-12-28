Покрытый снегом борт: опубликованы новые кадры с места крушения Ми-2 в Удмуртии

Следственный комитет опубликовал новые кадры с места крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии, при падении воздушное судно снесло несколько деревьев и получило сильные повреждения.

В настоящий момент правоохранители выясняют причины произошедшего. Было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Напомним, что вылетевший из Ижевска Ми-2 совершил аварийную посадку около 14.00 по московскому времени в понедельник, 27 декабря. Принадлежащее Казанскому авиапредприятию судно совершало облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации.

В результате поисковых работ найдено место аварии и посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии. На борту воздушного судна находилось два человека, спасатели передали их бригадам скорой помощи. Впоследствии пилот скончался, пассажиру Ми-2 удалось выжить, в настоящий момент он находится в тяжелом состоянии, сообщили региональные власти.