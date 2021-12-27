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Шойгу возложил цветы к памятнику спасателям в Москве

09:52 27.12.2021
Монумент объединен тремя композициями, посвященными спасателям и пожарным, горноспасателям и ветеранам МЧС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и врио главы МЧС Александр Чуприян возложили цветы к памятнику спасателям и пожарным в Москве.

Монумент объединен тремя композициями, посвященными спасателям и пожарным, горноспасателям и ветеранам МЧС. Он установлен на Кременчугской улице и обращен к зданию Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.

«Сергей Шойгу и Александр Чуприян возложили бордовые розы
ко всем трем скульптурам», - говорится в сообщении Минобороны.

Двадцать седьмого декабря в стране отмечают День спасателя. Сегодня министр обороны поздравил всех спасателей с профессиональным праздником. Он выразил надежду, что заложенные традиции, профессионализм и ответственность всегда будут оставаться ориентиром для современного поколения спасателей.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов

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