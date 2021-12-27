Шойгу назвал профессию спасателя «формулой жизни»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил российских спасателей с их профессиональным праздником. Глава оборонного ведомства заявил, что данный праздник является для него особым и дорогим.

«Быть спасателем – удел мужественных людей, это призвание и формула жизни. Верность долгу, постоянная готовность первыми прийти на помощь, решительность, сопереживание и самоотверженность – эти качества неотделимы для профессий военного и спасателя. Вами спасены и сохранены миллионы жизней, ликвидированы тысячи чрезвычайных ситуаций, проведены сотни гуманитарных операций. За этими цифрами стоит смысл и результат вашей тяжелой и опасной службы», - приводятся слова Шойгу в сообщении МО.

Кроме того, глава оборонного ведомства поблагодарил тех, кто более тридцати лет назад стоял у истоков создания российского министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Также Шойгу выразил благодарность тем, кто в настоящий момент трудится в рядах МЧС.

«Уверен, что и впредь заложенные традиции, профессионализм и ответственность всегда будут оставаться ориентиром для современного поколения спасателей. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, успехов в деятельности и реализации намеченных планов», - добавил глава МО.

Сегодня в России отмечается День спасателя. Сергей Шойгу возглавлял МЧС в период с 1994 по 2012 годы.