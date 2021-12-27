Шойгу рассказал, что случилось бы с Крымом без воссоединения с РФ

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал о судьбе Крыма в том случае, если бы полуостров не вернулся в 2014 году в состав России. По мнению министра, в Крым хлынули бы украинские неофашисты.

«Слава богу, что под руководством нашего президента в 2014-м удалось сохранить мир в Крыму. Потому что, если бы вся эта публика - украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США прибыли тогда после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым», - подчеркнул Шойгу в интервью «АиФ».

По словам главы Минобороны РФ, «там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром».

Кроме того, по словам Сергея Шойгу, Россия до сих пор видит последствия попыток «нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях».

Напомним, Крым воссоединился с Россией по результатам референдума в 2014 году. За возвращение в состав РФ тогда проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом.

В четверг, 23 декабря, президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что обострение отношений между Москвой и Киевом началось в 2014 году, когда на Украине происходили кровавые события.

Комментируя воссоединение Крыма с Россией, глава государства объяснил, что РФ не могла отказать крымчанам в защите после государственного переворота в этой стране.