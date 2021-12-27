Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу

Сегодня, 27 декабря, в профессиональный праздник, который отмечают спасатели Российской Федерации, можно по праву утверждать, что МЧС за несколько десятков лет стало мощной службой, которая оснащена по последнему слову техники. Сегодня тысячи высокопрофессиональных специалистов спасают людей в условиях техногенных и природных катастроф. Необходимо вспомнить, с чего все начиналось 31 год назад: 27 декабря 1990 года в СССР был создан Корпус спасателей. Сейчас он известен как МЧС.

Сентябрь 1993 года. Разорвавшийся снаряд на площади у парламента Абхазии. На фасаде - обожженная штукатурка. Окна заложены мешками с песком. У входа бойцы спецподразделения «Альфа». Из здания народного собрания выходит 38-летний генерал-майор Сергей Шойгу. Председатель госкомитета России по ГО и ЧС. Уже тогда, будучи спасателем, он вел в Сухуме тяжелые переговоры с грузинскими и абхазскими силовиками. Город под контролем националистических отрядов Мхедриони. Российские спецназовцы, обеспечивающие безопасность миссии, мониторят эфир.

Сергей Шойгу борется не только с последствиями стихийных и техногенных катастроф. Спасать мирных жителей, разнимать этнические группировки, прекращать огонь. Бешеный ритм переговоров не только с политиками, но и с командирами, которые готовы говорить с Шойгу даже возле вертолета на аэродроме.

Перед Сергеем Шойгу карта, на которой видно побережье Черного моря, Абхазия и Южная Осетия. Он договаривается о разведении сторон.

«Сегодня констатировали, что выполнение графика по выводу артиллерии и техники к обеими сторонами выполняется. Это констатировали не только мы, но и наблюдатели, которые работают с одной и другой стороны», - отметил генерал-майор.

Август 1993 года. Сергей Шойгу с министром обороны Абхазии и президентом Грузии Эдуардом Шеварнадзе. Бывший министр иностранных дел СССР, на тот момент глава независимого государства, политический тяжеловес мирового масштаба, записывает все, что говорит ему представитель Москвы. Тогда Шойгу привез конкретные предложения по урегулированию конфликта. Переговоры заканчиваются глубокой ночью.

Встреча с заместителем генсека НАТО в Москве,1997 год. Альянс планирует помогать мирным жителям. Генсек обратился к тем, для кого приходить на помощь - это главная и единственная работа.

«То, что касается НАТО - все вы прекрасно знаете, что не существовало такого соглашения "Партнерство ради мира", не существовало в военном блоке гуманитарной составляющей, потому что невозможно одной рукой готовиться к войне или воевать, а другой спасть тех, с кем воюешь», - подчеркнул тогда Сергей Шойгу.

Тогда НАТО и Россия начали сотрудничество в рамках программы «Партнерство во имя мира». Главное было научиться быстро оказывать помощь всем, кто в ней нуждается, независимо от того, где начнется война.

Несмотря на то, что говорили НАТОвцы на переговорах, оказалось, что ждать помощи можно только от российских спасателей. С началом бомбардировок Югославии весной 1999 года министр отправляет первый гуманитарный конвой. Альянс не дал колонне российских машин никаких гарантий безопасности.

Гуманитарная операция российского МЧС получила название «Фокус». Он был наведен на доставку грузов и спасение людей на Балканах. К операции присоединились Греция, предоставившая продовольствие и медикаменты, а также Швейцария. Она выделила палатки, спальные мешки. Доставку осуществляли российские спасатели. На опасную дорогу их благословлял Патриарх Московский всея Руси.

То, что стране необходима спасательная служба, стало понятно после самой крупной техногенной аварии XX века. Катастрофы на чернобыльской АЭС. Насколько профессиональной эта служба получилась, страна видела не раз. Сергей Шойгу лично возглавляет работы по спасению жизней на месте ЧС. Авиакатастрофы, землетрясения. В 1995 году спецотряд МЧС под командованием министра вылетел в Сахалинский Нефтегорск еще до того, как стали понятны масштабы трагедии. В сентябре 1999 Шойгу лично руководит спасателями.

МЧС создавалось по самым высоким стандартам. У чрезвычайного министерства сразу появилась собственная авиация, уникальная техника для проведения сложнейших операций в любых условиях. Но самое главное - это люди, которые здесь работают. Спасатели и спасители. Готовые придти на помощь не только потому, что это их обязанность, но и потому, что таково их представление о долге. Структура, созданная Сергеем Шойгу, и сегодня остается одной из самых профессиональных и мобильных чрезвычайных служб на планете.