Врач предупредила о последствиях резкого отказа от курения

Врач-кардиолог, психотерапевт Анна Кореневич предупредила, какие неожиданные последствия могут наблюдаться у бросившего курить человека.

Медик объяснила, что зачастую люди, у которых есть эта вредная привычка, могут курить из-за того, что страдают от повышенной тревожности, а никотин ее временно подавляет.

«Вы отказались от сигареты, но никакого другого заменителя у вас нет. И поэтому начало шалить давление и пульс, потому что адреналин у вас вырабатывается, но гасить его нечем», — рассказала врач в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале.

По словам специалиста, для того, чтобы справиться с таким состоянием, необходимо с помощью снижения уровня тревожности. Как отметила врач, в данной ситуации улучшению самочувствия может поспособствовать физическая активность. Кроме того, Кореневич подчеркнула, что человек, который резко бросает курить, таким образом никакого вреда своему организму не наносит.

Ранее юрист Павел Корытов поделился нововведениями, которые ожидают курильщиков в 2022-ом году. Так, цены на табачную продукцию продолжат расти. В то время как владельцы недвижимости и руководители предприятий обязаны специально обозначать места для курения и размещать там знаки с нормами противопожарной безопасности о запрете курения.