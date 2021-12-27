Шойгу объяснил важность создания международных спасательных центров в различных регионах мира

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что международные координационные спасательные центры могли бы помочь в случае ЧС в разных регионах мира, однако их создание в настоящий момент невозможно из-за санкции. Таким мнением глава оборонного ведомства поделился с газетой «Аргументы и факты».

«Мы давно по линии МЧС предложили создать координационные спасательные центры в различных регионах мира. Скажем, для совместного тушения лесных пожаров. Потому что ни одна страна не в состоянии держать в резерве такое количество авиации и людей, которые внезапно могут понадобиться, если сильно полыхнет. И такой подход можно было реализовать везде, если бы не было разного рода барьеров в виде санкций, бюрократизма. Если бы у всех было желание жить в согласии и помогать друг другу», - сказал Шойгу в интервью изданию.

Кроме того, министр обороны РФ отметил, что стране всегда необходимо обладать достаточным ресурсом, который может потребоваться в случае чрезвычайной ситуации.