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Шквальным огнем: самоходные гаубицы «Мста-С» ВВО уничтожили «противника» в Бурятии

08:15 27.12.2021
Мишенями стали склады с боеприпасами и тяжелая техника условного противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В горах Бурятии на полигоне «Сосновый Бор» прошли боевые стрельбы с участием самоходных гаубиц «Мста-С» Восточного военного округа.

Артиллеристы вели огонь бронебойными снарядами из 152-миллимитровых орудий. Мишенями стали склады с боеприпасами и тяжелая техника условного противника.

Все гаубицы вели огонь прямой наводкой. До мишеней было от одного до двух тысяч метров. Одновременно военнослужащие с помощью противотанковой управляемой ракеты «Конкурс» точными выстрелами уничтожили «вражеские» танки.

Для точной наводки использовались многофункциональные комплексы «Орлан-10». По цифровым каналам связи они передавали артиллеристам координаты объектов условного противника. В ходе учений расчеты уничтожили более 50 единиц макетов боевой техники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Вадим Михеев 

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