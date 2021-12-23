Армия «Мста-С», «Торнадо-Г» и танки: кадры тренировки военных ЮВО по управлению огнем Военнослужащие ЮВО отработали управление огнем артиллерии в Волгоградской области. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На общевойсковом полигоне Южного военного округа Прудбой состоялась тренировка по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгоградской области. © Минобороны России К тренировке было привлечено более тысячи военнослужащих из состава самоходно-артиллерийского полка и танкового батальона мотострелкового соединения со штатным вооружением. © Минобороны России Особое внимание во время занятий было уделено работе расчетов на навигационной аппаратуре, артиллерийской баллистической станции, гирокомпасе, средствах связи, а также изучению методики ведения разведки, отработке порядка действий командиров при принятии решения на огневое поражение целей с учетом особенностей местности и климатических условий, корректировке огня артиллерии. © Минобороны России Поражение условного противника отработали расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и экипажи танков Т-90А. Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика