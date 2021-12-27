Отразить авиаудар: кадры масштабных учений ПВО в Западном военном округе

Подразделения Сухопутных войск противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) организовали эшелонированную оборону для отражения массированного авиационного удара условного противника на стратегические объекты округа.

Во время тактических учений военнослужащие отработали оперативное выдвижение в район дислокации основных войск, отражение атаки разведывательно-диверсионных групп противника на колонну и на место развертывания подразделений. Последним этапом учений стало выполнение электронных пусков по авиации и баллистическим ракетам «противника» в условиях применения средств радиоэлектронного подавления. Также были совершены противоогневые маневры с дальнейшей сменой огневых позиций.

На вооружении частей и соединений Сухопутных войск ПВО ЗВО состоят современные зенитно-ракетные системы С-300В, «Тор-М2» и переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла» с различными типами ракетного вооружения.

В учениях, которые проходили в профессиональный праздник специалистов Сухопутных войск ПВО, принимало участие около 1000 военнослужащих. Было задействовано почти 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Ранее сообщалось, что Сухопутные войска России примут участие в шести зарубежных учениях в 2022 году.

Главком Сухопутных войск Олег Салюков заявил, что география и масштаб современных учений с участием российских военнослужащих постоянно расширяются. Они проводятся не только в рамках государств ОДКБ, но и вместе с вооруженными силами стран Юго-Восточной Азии и Северной Африки. Интенсивность подготовки Сухопутных войск в целом, по словам Салюкова, увеличивается с каждым годом. В 2021 году, например, проведено более 800 учений различного уровня.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов