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Сухопутные войска России примут участие в 6 зарубежных учениях в 2022 году

19:22 21.12.2021
Также Салюков подвел итог относительно пополнения арсеналов Сухопутных войск в 2021 году. Они получили порядка 2 500 новых образцов вооружения, военной и специальной техники.
Сухопутные войска России примут участие в 6 зарубежных учениях в 2022 году
© Фото: Минобороны России
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Сухопутные войска России примут участие в 6 зарубежных учениях в 2022 году. Об этом заявил главком сухопутных войск Олег Салюков. 

«В 2021 году проведено 10 совместных учений, в которых приняли участие 12 иностранных государств. В следующем, 2022 году, количество проводимых совместных учений не снизится. При этом большая их часть будет проведена за пределами Российской Федерации. Шесть - за пределами России, четыре - на территории России», - сказал Салюков журналистам на итоговой коллегии Минобороны.

Он подчеркнул, что все совместные учения носят дружественный характер. Они, по словам Салюкова, направлены на решение антитеррористических задач, а также отработку новых приемов и способов совместных действий подразделений. 

Главком Сухопутных войск добавил, что география и масштаб современных учений постоянно расширяются. Они проводятся не только в рамках государств ОДКБ, но и вместе с вооруженными силами стран Юго-Восточной Азии и Северной Африки. Интенсивность подготовки Сухопутных войск в целом, по словам Салюкова, увеличивается с каждым годом. В 2021 году, например, проведено более 800 учений различного уровня. 

Также Салюков подвел итог относительно пополнения арсеналов Сухопутных войск в 2021 году. 

«В этом году в соединения и воинские части поступило порядка двух с половиной тысяч новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники», - заметил он.

Главком уточнил, что в мотострелковые и танковые подразделения поступают танки Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3М. Также туда идут боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и БМП-2 с боевым отделением «Бережок».

«Для войсковой ПВО закупаются современные зенитные ракетные комплексы "Бук-МЗ", "Тор-М2" и арктический "Тор-М2-ДТ", новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба"», - сообщил Салюков.

Артиллерия пополняется современными реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г», модернизированными самоходными гаубицами «Мста-С» и самоходными противотанковыми ракетными комплексами «Хризантема-С».

Салюков подчеркнул, что огромное внимание уделяется качественной подготовке командиров и специалистов как в плане эксплуатации, так и в плане эффективного боевого применения техники.

«Вузы Сухопутных войск обеспечивают полную потребность офицерских кадров, а учебные центры Сухопутных войск и окружные учебные центры готовят младших специалистов более чем по 50 специальностям современных образцов вооружения, военной и специальной техники. Отмечу, что в этом году в учебных центрах, подчиненных Главному командованию Сухопутных войск, подготовлено свыше 5 000 младших специалистов», - сказал Салюков.

Главком Сухопутных войск добавил, что все поставленные перед ними задачи выполнены в полном объеме и на высоком уровне. 

Также сообщается, что ВКС России в 2022 году поставят на дежурство гиперзвуковое оружие.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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