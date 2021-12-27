Генсек ООН призвал готовиться к следующей после COVID-19 пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции не является последней для человечества, необходимо быть готовыми к следующей, предупредил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

Напомним, что Международный день противоэпидемической готовности, который отмечают в мире 27 декабря, был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в ноябре прошлого года.

«COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Тогда как мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему. В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу то внимание, и выделим те инвестиции, которых он требует», - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее Министерство здравоохранения России опубликовало календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В документ, который подписал глава ведомства Михаил Мурашко, вошли рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции.