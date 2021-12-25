В ПФР напомнили о 25-процентной прибавке к пенсии

В Пенсионном фонде России сообщили, что жители сел могут получить фиксированную надбавку к пенсии. Также отмечается, что перерасчет происходит автоматически.

Так, в ПФР рассказали, что 25-процентную прибавку к пенсии имеют право получить те, кто соблюдает ряд условий. Среди них - проживание в селе, стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет и отсутствие оплачиваемой работы. При подсчете стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве, что дает полное право пенсионерам из села получать повышенную выплату.

Ранее в ПФР напомнили об условиях для выхода на пенсию в 2022 году. Так, пенсионерами могут стать мужчины в возрасте 61,5 лет и женщины 56,5 лет - люди, родившиеся во втором полугодии 1960-го и 1965-го годов соответственно.

