Евкуров поздравил военнослужащих с началом зимнего периода обучения

Мотострелки 27-й отдельной Севастопольской Краснознаменной бригады перешли на зимний период обучения. Торжественное мероприятие по случаю начала нового учебного года открылось выносом Государственного флага России и Боевого знамени части.

С приветственной речью выступил и замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Он отметил успехи военнослужащих за прошлый период и пожелал всему личному составу добиться высоких результатов в боевой подготовке.

«В современных непростых условиях мы не только не уменьшили интенсивность и качество боевой подготовки, а увеличили их. В войска поступает новое вооружение, техника, тренажеры, которые наши военнослужащие успешно осваивают», - отметил Евкуров.

Также он провел лекцию о состоянии боевой подготовки и задачах на 2022 год с офицерами бригады.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Игорь Крондо