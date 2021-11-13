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Евкуров поздравил РВВДКУ со 103-ей годовщиной

Алексей Курильченко
14:38 13.11.2021
Особую благодарность замминистра обороны выразил ветеранам, которые сохраняют традиции училища.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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В Рязани состоялось торжественное мероприятие в честь 103-ей годовщины образования Рязанского гвардейского высшего Воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова. В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны Российской Федерации, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, представители центральных органов военного управления Минобороны России, командование училища и генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров - заместитель Министра обороны Российской Федерации. Прошло награждение личного состава орденами и медалями.

«От имени Министра обороны Российской Федерации, коллегии Министерства обороны поздравляю командование, профессорско-преподавательский состав, военнослужащих, курсантов и весь персонал училища с праздником. Особо хочу выразить благодарность и поздравления нашим ветеранам, которые делают из года в год все возможное, чтобы прививать лучшие традиции, которые были заложены со дня основания нашего училища», - сказал Евкуров.

По окончании торжественной части для гостей училища организован праздник, в рамках которого  представлены показательные выступления по рукопашному бою подразделений ВДВ и спецназа, розыгрыш тактического эпизода с захватом объекта условного противника, выступления спортсменов-парашютистов и роты почетного караула училища. Гостям праздника было представлено групповое фигурное вождение армейских мотовездеходов АМ-1. Девиз десантников «Встать не можешь - лежа наступай». Десантники продемонстрировали стрельбу из положения стоя, лежа и на боку, показали приемы с шашками.

На различных площадках будут организованы выставки образцов вооружения и военной и специальной техники, воздушно-десантной техники и экипировки, стоящие на вооружении.

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