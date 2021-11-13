Евкуров поздравил РВВДКУ со 103-ей годовщиной

В Рязани состоялось торжественное мероприятие в честь 103-ей годовщины образования Рязанского гвардейского высшего Воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова. В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны Российской Федерации, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, представители центральных органов военного управления Минобороны России, командование училища и генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров - заместитель Министра обороны Российской Федерации. Прошло награждение личного состава орденами и медалями.

«От имени Министра обороны Российской Федерации, коллегии Министерства обороны поздравляю командование, профессорско-преподавательский состав, военнослужащих, курсантов и весь персонал училища с праздником. Особо хочу выразить благодарность и поздравления нашим ветеранам, которые делают из года в год все возможное, чтобы прививать лучшие традиции, которые были заложены со дня основания нашего училища», - сказал Евкуров.

По окончании торжественной части для гостей училища организован праздник, в рамках которого представлены показательные выступления по рукопашному бою подразделений ВДВ и спецназа, розыгрыш тактического эпизода с захватом объекта условного противника, выступления спортсменов-парашютистов и роты почетного караула училища. Гостям праздника было представлено групповое фигурное вождение армейских мотовездеходов АМ-1. Девиз десантников «Встать не можешь - лежа наступай». Десантники продемонстрировали стрельбу из положения стоя, лежа и на боку, показали приемы с шашками.

На различных площадках будут организованы выставки образцов вооружения и военной и специальной техники, воздушно-десантной техники и экипировки, стоящие на вооружении.